Wegen- en rioleringswerken in Nieuwstraat 30 augustus 2018

Deze week zijn de opbraakwerken begonnen in de Nieuwstraat, tussen de Kerkstraat en Drieske Nijpersstraat. De Nieuwstraat is hierdoor niet langer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Om het kerkplein bereikbaar te houden blijft het kruispunt van de Nieuwstraat met de Lage Kerkwegel tot na de kermis open voor het verkeer van en naar de Lage Kerkwegel (kant gemeentepark). Om vanuit de Kerkstraat het kerkplein te bereiken volgt men de omleiding via het Burgemeester Omer De Meyplein, Kasteelstraat, Parkstraat en Lage Kerkwegel.





