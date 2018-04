WaseGolf breidt terrein uit met zes holes JAAR NA OPENING TELT CLUB AL MEER DAN 300 LEDEN KRISTOF PIETERS

14 april 2018

02u52 0 Sint-Gillis-Waas WaseGolf heeft haar terrein uitgebreid met een zes holes-golfbaan. De club draait een jaar na de opening op volle toeren en telt al meer dan 300 leden. De club pakt ook uit met 'golf op lijfrente' en plannen voor een golfschool voor profs.

WaseGolf opende een jaar geleden de deuren op een site waar zich vroeger een steenbakkerij en nadien een stortplaats bevond. In een eerste fase werd een driving range met 20 afslagplaatsen en een putting green aangelegd. "Het eerste jaar was het aanbod beperkt, maar het was wel ideaal voor beginnelingen", zegt voorzitter Felix Van der Steichel. "Van de 311 leden zijn er ruim 250 beginners, toch wel uniek. Zij moesten sowieso eerst een golfvaardigheidsbewijs halen vooraleer ze op de rest van het terrein mochten staan. Onze fasering is ideaal, want nu openen we onze eerste zes holes-golfbaan. De leden staan natuurlijk te trappelen om die uit te proberen. We hebben uit het golfwereldje al heel wat lovende reacties gekregen over het avontuurlijk parcours dat hier is aangelegd. De huidige zes holes zijn tijdelijk en zullen op termijn worden omgevormd tot drie grote holes. Binnen een viertal jaar moeten dat er negen zijn en tegen 2030 kunnen we een volwaardig achttien holes parcours aanbieden op een terrein van 50 hectaren. Eerst moeten de oude kleiputten echter gevuld zijn met baggerspecie van Deme."





Nieuw clubhuis

Eind mei start ook de renovatie van de oude steenbakkerij. Brouwerij The Musketeers krijgt er haar thuisbasis, maar er komt ook een gloednieuw clubhouse. "Het huidige clubhouse in de vroegere paardenstallen wordt dan omgevormd tot een golfschool", verklapt Van der Steichel. "Geen gewone golfschool, maar eerder een 'school of excellency' waar profs en getalenteerde jongeren zullen opgeleid worden. We zijn hierover met een partner aan het onderhandelen."





Robots

Er werd ook heel wat geïnvesteerd in nieuwe technologie. Zo beschikt de club bijvoorbeeld over robots die alle balletjes oprapen en ze vervolgens naar de wasinstallatie brengen. Daarna worden ze via automatische transportbanden weer naar de driving range gevoerd. Golfers kunnen hun swing ook oefenen op een virtuele golfsimulator





Om break-even te draaien mikt WaseGolf op zo'n 450-tal leden. "We zitten dus mooi op koers. De financiering is natuurlijk een hele uitdaging; de club moet laagdrempelig blijven. Onze democratische tarieven staan niet ter discussie, integendeel zelfs! We doen de ledenbijdragen zelfs zakken. We pakken uit met een bijzondere lidmaatschapsformule; 'golfen-op-lijfrente', waarbij men voor een eenmalige vaste bijdrage levenslang kan spelen aan voordeeltarief."Wie eens gratis een balletje wil slaan, is zondag 15 april welkom op 'start 2 golf'. Inschrijven kan via secretariaat@wasegolf.be