Warmste Weekend van De Klinge Kristof Pieters

10 december 2018

16u31 1 Sint-Gillis-Waas De Klinge wil zich van zijn warmste kant tonen en verschillende verenigingen slaan hiervoor de handen in elkaar op zaterdag 15 en zondag 16 december in Klingedorp. De opbrengst gaat naar de vzw Stal Deyaert.

Het Warmste Weekend is een samenwerking tussen verschillende Klingse verenigingen zoals het Feestcomité De Klinge, Kalsei Braderijcomité, VBS De Hoge Geest, Ouderraad Contact, Tuup, Best Pittig Sint-Gillis-Waas, Chiro Interjeugdig, KSK Klinge, Muziekvereniging St. Cecilia en sask Jeugdatelier De Klinge. De voorbije jaren werd na het opstellen van de kerststal een drink georganiseerd, maar dat evenement zal nu kaderen in de warmste week van Studio Brussel. De inkomsten gaan naar het goede doel: de vzw Stal Deyaert. Deze vereniging zet zich in om kwetsbare groepen op een aangename manier in contact te brengen met dieren.

Op zaterdag 15 december starten de festiviteiten om 18 uur met een kerstconcert van zangkoor V.B.S. De Hoge Geest gevolgd door de inhuldiging van de Warmste Boom om 19.30 uur. Van 19 tot 24 uur is iedereen welkom voor de Warmste Kerstdrink.

Zondag 16 december is er een Warmste Aperitief van 13 tot 17 uur en zorgt Sint-Cecilia om 14 uur voor een kerstconcert. Doorlopend zijn er de Warmste platen van radio Tuup. De toegang is gratis maar uiteraard zijn er vrije giften voor het goede doel.