Vrouw zwaargewond na aanrijding op zebrapad

Foto PKM De bestuurster van de Seat merkte de vrouw op het voetpad te laat op.

Een jonge vrouw is gisteravond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op een zebrapad in de Zandstraat in Sint-Pauwels. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Bagoniewijk om 17.25 uur toen het al vrij donker was en op dat moment erg hard regende. Mogelijk merkte de bestuurster van een Seat, die richting Sint-Niklaas reed, de vrouw daardoor niet op. Het kwam tot een frontale aanrijding. De vrouw werd weggeslingerd en liep een zware hoofdwonde op. Ze verkeerde aanvankelijk in kritieke toestand en kreeg ter plaatse de eerste zorgen van een MUG-team. Daarna werd ze afgevoerd naar het AZ Nikolaas. De autobestuurster was in shock. Door het ongeval was de Zandstraat meer dan een uur afgesloten. (PKM)