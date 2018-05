Vrijwilligers houden Sint-Pauluskerk open 05 mei 2018

Na bijna 40 jaar studie en onderzoek eindigde in 2016 de restauratie van het interieur en de buitenomgeving van de Sint-Pauluskerk in Sint-Pauwels. De kerk staat er bijna 800 jaar en heeft een bewogen geschiedenis: ze overleefde godsdienstoorlogen, de Boerenkrijg en bezettingen. De Sint-Pauluskerk is de enige geklasseerde kerk in Sint-Gillis-Waas. Jammer genoeg was ze amper toegankelijk. Daarom deed de gemeente een oproep naar gastheren en -vrouwen die de kerk willen openhouden. "We hebben een tiental mensen gevonden die toezicht willen houden", zegt schepen Marita Meul (CD&V) tevreden. "Hierdoor kunnen we de kerk openstellen elke eerste en laatste zondag van de maand tot en met oktober van 14 tot 18 uur. Ter plaatse krijgen bezoekers een brochure. Dit bezoek kan gecombineerd worden met de Roomanmolen." (PKM)