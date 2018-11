Vrijwillige experts voor schadecommissie gezocht Kristof Pieters

16 november 2018

17u52 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas is op zoek naar nieuwe experts voor de schadecommissie voor de landbouw. De huidige experts zijn kranige tachtigers en afgelopen zomer hadden ze de handen vol met de gevolgen van de droogte. Er is dus dringend nood aan nieuw bloed.

De zomer lijkt al ver weg, maar de landbouwers dragen nog altijd de gevolgen van de droogte. Het gebrek aan regen zorgden ervoor dat teelten zoals aardappelen, maïs, pompoen, gras en tarwe het zwaar te verduren krijgen. De droogte in de lente en de zomer van 2018 werden ondertussen erkend als landbouwramp. Het Besluit van de Vlaamse Regering wordt in de loop van november in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De getroffen landbouwers die in augustus of september een aanvraag voor ‘tegemoetkoming droogteschade’ bij de gemeente indienden, ontvangen eerstdaags een brief met instructies om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

Om de precieze schade aan de teelten vast te stellen, werden de experts van de schadecommissie samengeroepen. De schade werd vastgelegd in een proces verbaal, ondertekend door de experts, de landbouwer en schepen Chantal Vergauwen. “We hebben zowel experts voor de tuinbouw en fruitsector als voor de landbouw”, zegt Vergauwen. “De experten voor de landbouw, Gerard Van Vlierberghe en Hector Geerts, zijn beide echter de tachtig voorbij. Ze draaiden heel wat uren door het groot aantal ingediende schade-aanvragen: van 150 verschillende landbouwers met 902 verschillende percelen. De schadecommissie bestaat uit te weinig experts en daar willen we verandering in brengen”, benadrukt Vergauwen. “We zijn op zijn minst op zoek naar enkele reserve-experts.” Zij kunnen zich melden via 03 727 17 00 of ondernemen@sint-gillis-waas.be.

Per legislatuur (om de 6 jaar) worden de experts door het college aangesteld. In januari 2019 is de eerstvolgende aanstelling.