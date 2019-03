Vreemde lichtbundels boven golfterrein: avondwedstrijd met lichtgevende ballen Kristof Pieters

14u07 1 Sint-Gillis-Waas Bij WaseGolf is afgelopen vrijdag voor het eerst een avondwedstrijd georganiseerd met lichtgevende golfballetjes. Meer dan 60 golffanaten, gewapend met headlights en glowsticks, namen deel. Het leverde enkele spectaculaire plaatjes op. Het enthousiasme is zo groot dat er zeker een vervolg komt.

“Het idee speelde al lang om eens een avondwedstrijd te organiseren”, zegt Andy Van Landeghem, initiatiefnemer en secretaris van de club. “Onze club WaseGolf werd opgericht op 1 april 2017 en in het begin hadden we nog geen verlichting op de Putting Green en Driving Range. Het oefenen moest regelmatig worden stopgezet wegens het intreden van de duisternis. Toen al had ik me voorgenomen om eens een wedstrijd te organiseren in de late uurtjes. Er werd op zoek gegaan naar lichtgevend golfmateriaal dat vervolgens werd uitgetest door de leden van het sportcomité.”

De bedoeling was om aanvankelijk om de eerste nachtwedstrijd in een kleine groep te testen en te evalueren maar door de nieuwsgierigheid van de leden werd dit plan meteen naar de prullenbak verwezen. Er tekenden een 60-tal mensen in voor de avondwedstrijd.

De eerste editie van ‘WaseGolf by Night’ werd een kleurrijk lichtspektakel. De overwinning ging bij de dames naar Sandra Smet, bij de heren mocht organisator Andy Van Landeghem het goud in ontvangst nemen. Een 2e editie is in tussen al in de maak.