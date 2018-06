Vrachtwagen rukt elektriciteitskabels af 22 juni 2018

Op het kruispunt van de Zijpstraat met de Laarstraat in Sint-Gillis-Waas is een vrachtwagen met een hydraulische kraan gisterenmiddag tegen enkele elektriciteitskabels gereden.





De bestuurder was zijn kraanarm vergeten intrekken nadat hij even verderop op een bedrijf enkele kadavers was gaan ophalen. De kabels schoten los van de palen en raakten beschadigd.





De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te beveiligen.





Nadien stuurde ook Eandis enkele ploegen om de schade te herstellen.





(PKM)