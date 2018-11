Voortaan ook concerten mogelijk

in de vier parochiekerken Erediensten blijven sowieso plaatsvinden Kristof Pieters

15u14 0 Sint-Gillis-Waas De gemeenteraad heeft een kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Het plan gaat over het gebruik van de vier parochiekerken in Sint-Gillis-Waas de komende jaren. Een kerkenbeleidsplan is ook nodig om van de Vlaamse overheid extra premies voor de restauratie van kerken te krijgen.

“De gemeente en de kerkfabriek zijn niet van plan om op korte termijn kerken te sluiten, noch om de kerken te ontwijden”, zegt burgemeester Chris Lippens. “De toekomstvisie is om de vier overblijvende kerken in Sint-Gillis-Waas en alle deelgemeenten te blijven bestemmen voor de erediensten met mogelijkheid van ‘valorisatie’. Onder valorisatie verstaan we occasionele socio-culturele activiteiten zoals kunsthistorische rondleidingen, concerten, tijdelijke tentoonstellingen en benefietactiviteiten. Uiteraard met respect voor het normale gebruik van de parochiekerk.” Het gemeentebestuur wil de komende jaren de mogelijkheden onderzoeken voor een nog ruimer gebruik van elk kerkgebouw.