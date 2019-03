Vogels komen om bij brand in grote volière Kristof Pieters

19 maart 2019

17u24 1 Sint-Gillis-Waas In de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas zijn dinsdag een aantal vogels omgekomen bij een zware brand in een volière. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is nog onduidelijk.

De brandweer werd dinsdagmiddag om 13.20 uur opgeroepen voor een brand in grote volière in de achtertuin van een woning. Het vuur werd toevallig opgemerkt door ambulanciers van de post Sint-Gillis-Waas die passeerden. Zij zagen een onheilspellende rookpluim van achter de woningen opstijgen en verwittigden de collega’s van de brandweer. Toen die arriveerden, moest er even gezocht worden naar de brandhaard. Deze lag ergens achteraan in de tuin, zo’n honderd meter van de straat verwijderd. Het vuur was snel onder controle en er kon vermeden worden dat het vuur oversloeg naar een andere volière. De oorzaak van de brand is niet gekend. Het is ook nog onduidelijk hoeveel vogel er precies in het vuur omkwamen.