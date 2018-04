Voetganger gewond na botsing met fietser 10 april 2018

02u56 0

In de Parkstraat in Sint-Gillis-Waas is vrijdag rond 11.45 uur een fietsster in aanrijding gekomen met een voetganger. De voetganger raakte lichtgewond en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. (JVS)