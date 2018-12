Vlaamse overheid maakt snelheidsbeperking in Zandstraat ongedaan Gemeente teruggefloten omdat ze eerder instemde met 70 km/uur bij heraanleg gewestweg Kristof Pieters

10 december 2018

15u06 0 Sint-Gillis-Waas Het departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een snelheidsverlaging op de N403 van 70 naar 50 kilometer per uur ongedaan gemaakt. De gemeenteraad besliste in september met eenparigheid om de snelheidsbeperking in te voeren omwille van de veiligheid voor fietsers. Volgens de hogere overheid druist dit echter in tegen de afspraken die eerder gemaakt werden. De borden zijn intussen weggehaald.

Het gemeentebestuur voerde begin april bij hoogdringendheid een snelheidsbeperking in voor de Zandstraat (N403). De gewestweg lag er op dat moment zo slecht bij dat de veiligheid in het gedrang kon komen. Deze zomer werd echter een nieuwe laag asfalt aangebracht in afwachting van een definitieve heraanleg. Hierdoor was wel het dringende karakter om de snelheidsverlaging te verantwoorden. Omwille van de veiligheid voor de fietsers besliste de gemeenteraad op 13 september met eenparigheid om de snelheid in de Zandstraat toch blijvend te beperken tot 50 per uur.

Het departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft de beslissing van de gemeenteraad echter vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de borden intussen weggehaald waardoor er opnieuw 70 per uur is toegelaten op de N403. “Het departement MOW verwijt de gemeente dat ze niet consequent is geweest”, legt Vlaams Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) de beslissing uit. “Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren immers mee aan de tekentafel gezeten voor de heraanleg van de N403, maar heeft nooit fundamentele opmerkingen gemaakt over het ontwerp en het snelheidsregime. Het was pas nadat het actiecomité Veilig Sint-Pals in actie kwam en vaststelde dat het zebrapad aan de Bagoniewijk zou verdwijnen, dat men het geweer van schouder heeft veranderd.”

Nieuw voorstel indienen

Volgens schepen van Mobiliteit Chantal Vergauwen (CD&V) is dat geen correcte weergave van het verloop in het dossier. “Tijdens besprekingen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over de heraanleg van de Zandstraat werden slechts twee scenario’s voorgesteld. Ofwel werd de Zandstraat voorzien van vrijliggende fietspaden en werd de snelheid behouden op 70 kilometer per uur, ofwel werden er aanliggende fietspaden voorzien en werd de snelheid beperkt tot 50 per uur. Een mengvorm tussen beiden bleek vooralsnog niet mogelijk, omdat dan de uniformiteit zoek zou zijn. Een automobilist moet immers aan de hand van de wegindeling kunnen afleiden welk snelheidsregime er telt.” Volgens Vergauwen is dat echter van geen tel om tijdelijk de snelheid te verlagen tot 50 per uur. “Op een definitieve heraanleg is het sowieso nog een hele tijd wachten en intussen neemt het zwaar verkeer op de N403 alsmaar toe en wordt de situatie voor fietsers er niet veiliger op. Als AWV haar eigen filosofie volgt, moet ze akkoord gaan met een snelheidsbeperking aangezien er momenteel geen vrijliggende fietspaden zijn.”

CD&V zal tijdens de volgende gemeenteraad nu donderdag opnieuw steun zoeken bij de andere partijen om een nieuw voorstel in te dienen voor een snelheidsverlaging.

Oppositiepartij N-VA wil dit steunen. “Maar dan mag men wel niet meer dezelfde fout maken en de snelheidsbeperking koppelen aan de heraanleg”, zegt Daniëls nog.