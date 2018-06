Vijf jaar cel voor inrijden op omstaanders café 05 juni 2018

03u00 0 Sint-Gillis-Waas Yannick O. (29) uit Sint-Pauwels, die eind vorig jaar inreed op een groep omstaanders aan een café in Kemzeke, is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij stond terecht voor poging doodslag.

De feiten speelden zich af in de nacht van 26 november 2017. O. reed toen met een BMW, die hij van de oma van zijn vriendin weggenomen had, in op enkele bezoekers van café Den Doorn in de Molenstraat die buiten stonden. Johny Lapere werd daarbij frontaal aangereden en weggeslingerd. Hij liep verschillende breuken op en is tot op vandaag voor de volle honderd procent arbeidsongeschikt. Het parket dagvaardde O. wegens poging doodslag "omdat hij doelbewust en zonder aarzelen op de mensen inreed."





Kort voordien was O. uit het café gezet omdat hij er problemen zocht. "Hij had het aan de stok gekregen met een vrouwelijke klant en omdat hij wat agressief werd, zette de cafébaas hem buiten", schetste de openbaar aanklager. "Dat pikte O. niet. Hij reed eerst een rondje met de BMW en reed vervolgens weer naar het café om daar op de omstaanders in te rijden."





O. liet zich tijdens zijn proces vertegenwoordigen door een advocaat. Die vroeg de rechter om een herkwalificatie van de feiten naar opzettelijke slagen en verwondingen, maar daar ging de rechtbank niet op in. O. kreeg bovendien ook nog zes maanden cel en 800 euro boete voor de gebruiksdiefstal van de BMW. "Ik ga bespreken met mijn cliënt of we in beroep gaan tegen het vonnis", zei meester Katrien Van der Straeten na de uitspraak. (DND)