Vier meetpunten voor Curieuzeneuzenproject 18 mei 2018

De gemeente Sint-Gillis-Waas werd met vier meetpunten geselecteerd voor het project Curieuzeneuzen.





Het is een wetenschappelijk onderzoek waaraan de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij meewerken. 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen zullen onder leiding van professionele wetenschappers data over luchtkwaliteit verzamelen.





Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling (met twee meetbuisjes) aan een raam van een woning, appartement of gebouw. De volledige maand mei zal de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten worden. Er hangen meetpunten aan het Oud-vredegerecht in Sint-Gillis-Waas, de uitleenpost van de bibliotheek in De Klinge, het oude gemeentehuis in Sint-Pauwels en de school GOM in Meerdonk. Eind mei volgt een analyse van de meetbuisjes in een gespecialiseerd labo. (PKM)