Vier jaar cel voor agressie

Een hele resem feiten van agressie leveren Sven V. uit Sint-Gillis-Waas een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel op. Hij kreeg van de Dendermondse rechter ook een boete van 3.200 euro en is voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Vooral de partner van V. moest het ontgelden. Zij werd arbeidsongeschikt geslagen. Haar advocaat vertelde de rechter dat de vrouw er nog altijd een trauma aan over houdt. Volgens de openbaar aanklager is V. een sadist. Hij pleegde ook feiten van agressie tegenover zijn broer. Hij drong de woning binnen en vernielde er allerlei zaken. Een alcoholprobleem zou aan de oorzaak van de feiten liggen. De rechter legde de beklaagde in die zin dan ook voorwaarden op. V. moet een behandeling volgen om zijn alcoholmisbruik en agressieproblematiek aan te pakken. (DND)