VIDEO: Studenten maken nieuw promofilmpje voor Sint-Gillis-Waas Kristof Pieters

14 maart 2019

18u01 2 Sint-Gillis-Waas De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft een nieuw promofilmpje voorgesteld. De gemeente werkte hiervoor samen met een 7-tal studenten van Thomas More Hogeschool.

De school heeft een eigen videoproductiebedrijf ‘Bear on the Beach’ binnen de opleiding. De enthousiaste studenten staken een scenario in elkaar en filmden tussen november en december 2018 op allerlei locaties. In januari en februari monteerden ze de film die een 8-tal minuten duurt.

Verschillende inwoners uit de gemeente waren spreker op de verschillende locaties. Zo kwamen allerlei zaken aan bod: onderwijs, bib, Administratief en Bestuurscentrum, toerisme, verenigingen, natuur, sport, jeugd en cultuur.

Het filmpje wordt gebruikt op de website, de facebookpagina en op de infoschermen in de wachtruimte van het Administratief en Bestuurscentrum. Ook zal men het filmpje tonen tijdens de onthaaldag voor nieuwe inwoners, rondleidingen en toeristische beurzen.