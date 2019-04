VIDEO. Drie gewonden bij zware crash op gevaarlijk kruispunt Voshoek Kristof Pieters

18 april 2019

16u54 6 Sint-Gillis-Waas Op het kruispunt van de Klein Laarstraat met de Voshoek, pal op de grens van Vrasene en Sint-Gillis-Waas, zijn donderdagmiddag drie gewonden gevallen bij een zware crash tussen twee voertuigen.

Het ongeval gebeurde om 14.50 uur. Een Volvo die in de Klein Laarstraat richting Sint-Gillis-Waas reed, werd in de flank geramd door een Citroën Berlingo die uit de Voshoek kwam. Door de hevige klap kwam de Volvo zwaar gehavend in een weide tegen een haag terecht. De andere wagen kwam aan de overkant van het kruispunt tot stilstand. De drie gewonden werden voor verzorging naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Gelukkig was geen van hen er erg aan toe. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan, die bezaaid lag met brokstukken en olie, vrij te maken. Er was een tijdlang verkeershinder.