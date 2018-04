Verzekeringsagent schrijft misdaadroman 05 april 2018

Verzekeringsagent Rony Roeland heeft op zijn 63ste zijn eerste boek geschreven. Zijn debuut 'Aan de rand van de toekomst' ligt vanaf nu in de boekenwinkel. "Het is een misdaadroman over liefde, waanzin, moord en drugs in het Antwerpse milieu", licht de auteur toe. "Ik speelde al dertig jaar met het idee, maar de tijd ontbrak." Een vervolg is al op komst. Het boek is uitgegeven door Beefcake Publishing. Het boek kost 20 euro (e-boek 4,99 euro) en is verkrijgbaar in alle Standaard Boekhandels, onafhankelijke boekenwinkels, via bol.com en de webshop van de uitgeverij.





(PKM)