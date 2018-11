Vertelmoment met Nele Goossens in bib Kristof Pieters

30 november 2018

Nele Goossens is op zondag 2 december te gast in de bib van Sint-Gillis-Waas. De actrice is vooral bekend uit Chris & Co, als Kelly, het lief van Snelle Eddy. Daarnaast speelde ze gastrollen in verschillende tv-series, waaronder in Flikken als Chantal De Vreeze. Naast televisie is Nele vooral actief in het theater. In 2015 en 2016 stond ze samen met Sandrine Vanhandenhove en Slongs Dievanons op de planken met Vaginamonologen 2.0.

Na het vertelmoment volgt er een receptie aangeboden door het gemeentebestuur met hapjes verzorgd door Bistro-Feestzaal Beurre Noir.

Het vertelmoment start om 11 uur. Kaarten kosten 6 euro. Meer info: Bibliotheek, 03 727 18 10, bibliotheek@sint-gillis-waas.be