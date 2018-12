Vernieuwde ALDI heeft deuren geopend Kristof Pieters

04 december 2018

17u00 0 Sint-Gillis-Waas Warenhuisketen ALDI heeft haar filiaal in de Samelstraat in Sint-Gillis-Waas in een nieuw kleedje gestoken. De klant kan rekenen op een volledig vernieuwde winkel waar meer nadruk ligt op verse producten zoals brood, groenten en fruit. De typische ALDI-formule met z’n lage prijzen blijft behouden.

De supermarkt onderging op korte tijd een hele metamorfose. Meest opvallend zijn de uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit maar ook een nieuwe winkelindeling met heldere ledverlichting. “Sommige klanten zullen even naar de prijskaartjes moeten kijken om er zeker van te zijn dat ze nog bij ALDI aan het winkelen zijn”, lacht managing director Dirk Moyaert. “We hebben de klanten gevraagd hoe de winkel er volgens hen zou moeten uitzien. Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht. Wat meteen opvalt is de grotere nadruk op vers en convenience zoals kant-en-klare slaatjes, sappen en bereide gerechten. Die staan voortaan op smaakvolle houten meubelen en dit op vrijstaande eilanden in de winkel.” Ook de broodafdeling is fors uitgebreid en bevindt zich voortaan vlak bij de ingang van de winkel. Ook voor de winkelmedewerkers is het nieuwe concept een stap vooruit. De nieuwe winkelmeubels laten toe om nog comfortabeler en ergonomischer te werken.

De ombouw van de winkel in Sint-Gillis-Waas maakt deel uit van een grotere restyling waarbij het komende anderhalf jaar alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd worden. In 2018 alleen al gaat het om 167 winkels.