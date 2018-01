Verlichtingspaal vat vuur 27 januari 2018

03u35 0

In de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas heeft donderdagavond een verlichtingspaal vuur gevat na een kortsluiting. De oorzaak lag in de bedrading onderaan in de paal. Het vuur klom tot helemaal vanboven waardoor ook het lichtarmatuur vuur vatte. Druppels brandende plastiek vielen naar beneden en kwamen op het koetswerk van een geparkeerde wagen terecht die op de oprit van een woning stond. De wagen liep hierdoor schade op. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle.





(PKM)