Verkeerde ambulance door foute kaarten POST SINT-GILLIS-WAAS BLIJKT SNELLER IN DE KLINGE EN MEERDONK TE ZIJN KRISTOF PIETERS

30 augustus 2018

02u44 0 Sint-Gillis-Waas De ziekenwagen van de brandweerpost Sint-Gillis-Waas zal een pak meer uitrukken voor interventies in De Klinge en Meerdonk. Door foutief kaartmateriaal in de noodcentrale 112 werd tot nog toe de ambulance van de post Melsele gestuurd terwijl die twee tot drie minuten langer onderweg was.

Het was Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) die op onderzoek uittrok nadat hij een ziekenwagen van de brandweerpost Melsele zag staan op een interventie in de Margrietstraat in Meerdonk. "Ik dacht eerst dat die van de post Sint-Gillis-Waas niet beschikbaar was, maar hij bleek gewoon in de kazerne te staan. Verdere navraag leerde me dat er nog wel meer van deze oproepen waren waarbij de ziekenwagen van Melsele werd uitgestuurd en niet die van Sint-Gillis-Waas."





Om aan te tonen dat er ergens een terugkerende fout was, reed Daniëls de verschillende trajecten vanaf de brandweerkazerne in Melsele en Sint-Gillis-Waas en liet hij zich daarbij assisteren door drie verschillende gps-systemen. "Ik wilde zeker zijn dat de fout niet lag aan een bepaald merk van gps", legt Daniëls zijn werkwijze toe. "Bij mijn ritten stelde ik vast dat voor bepaalde delen van De Klinge en Meerdonk de ziekenwagen van Sint-Gillis-Waas 2 tot 3 minuten sneller ter plekke zou zijn geweest dan eender welke andere ziekenwagen, ook rekening houdend met het feit dat de kazerne van Sint-Gillis-Waas met vrijwilligers werkt die niet altijd aanwezig zijn."





Snelheidslimieten

Hij bezorgde zijn analyses aan de noodcentrale 112 van Oost-Vlaanderen en het kabinet van minister Jambon die op onderzoek gingen. "Als snel kwam men tot de vaststelling dat er fouten zaten in het kaartmateriaal van de nv Astrid, dat de basis vormt om te bepalen welke ziekenwagen wordt uitgestuurd. Zo werd de viaduct Zalegemdijk-Turkeyenstraat over de E34 gezien als een gewoon kruispunt, waar zogezegd de ziekenwagen van Melsele dan van de snelweg zou kunnen rijden richting Meerdonk, hetgeen uiteraard niet zo is. Blijkbaar stond ook de snelheid van een deel van de paralelweg op 30 per uur op de kaarten, terwijl men daar 70 kilometer per uur mag rijden."





15 ritten per maand meer

Bij de brandweerpost Sint-Gillis-Waas worden de vaststellingen bevestigd. "We hadden het ook al een hele tijd in de gaten dat er iets niet klopte", zegt officier Jan Van Mieghem. "Bij een ongeval op de Reinakkerweg in Kemzeke werd bijvoorbeeld geen signalisatiewagen meegestuurd. De operator dacht dat er slechts 50 per uur werd gereden terwijl het om de parallelweg van de E34 gaat met een snelheidsregime van 70 km/uur. Door de aanpassingen van het kaartmateriaal zal onze ziekenwagen wellicht tot 15 ritten meer per maand moeten maken. Het belangrijkste is dat we sneller ter plaatse zullen zijn en er dus geen levensreddende minuten meer verloren gaan."





Naar aanleiding van de analyse van Daniëls zullen in de provincie Oost-Vlaanderen nog een aantal punten worden onderzocht en aangepast.