Veilige fietspaden voor Potterstraat

Het Agentschap Wegen & Verkeer wil veilige fietspaden aanleggen langs de N403 van Sint-Niklaas tot aan de grens in Kapellebrug. De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas besliste om samen met de stad Sint-Niklaas en gemeente Stekene in te stappen in de voorbereidende studie.





De studie gaat over een volledige heraanleg en het eventueel vernieuwen van riolen en voetpaden. Op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas beperkt de studie zich tot de Potterstraat in Sint-Pauwels. Het gaat om een traject van twee kilometer. Voor de Zandstraat zijn immers al plannen in opmaak. Die werken staan gepland voor 2019-2020. (PKM)