Veilig Sinpals nodigt gemeenteraadsleden uit om mee zwerfvuil te verzamelen Kristof Pieters

07 maart 2019

13u17 3 Sint-Gillis-Waas Het actiecomité Veilig Sinpals zal op zondag 31 maart een grote opruimactie van zwerfvuil op touw zetten.

Het comité krijgt hiervoor de steun van de Gezinsbond, Gezinssport Vlaanderen, KWB, Femma, Okra, Scouts Mgr. Bermijn, kleuterschool Pieternel en oudercomité De Zandloper. Intussen zijn ook alle gemeenteraadsleden uitgenodigd om een handje te komen toesteken.

“We hebben voor deze opruimactie ons dorp in zones onderverdeeld”, zegt Wendy Maes van Veilig Sinpals. “We hadden graag per zone een verantwoordelijke mee op pad gestuurd om de route te begeleiden en om met ons in contact te staan bij bijvoorbeeld een tekort aan vuilzakken. In plaats van deze verantwoordelijken bij onze verenigingen te gaan halen, dachten we dat het misschien leuk zou zijn als gemeenteraadsleden deze taak op zich wilden nemen. Dat is dan meteen een ideale gelegenheid om ook politiek dichter bij de burger te brengen. De gemeenteraadsleden kunnen dan ook ervaren wat er leeft onder de burgers en persoonlijk kennismaken.”

Voor de zwerfvuilactie zijn er twee startplaatsen voorzien op zondag 31 maart om 14 uur: aan de kerk en op het speelpleintje in de Bagoniewijk. De organisatoren zorgen voor vuilzakken en grijpstokken. Deelnemers worden gevraagd om zelf handschoenen en een fluohesje te voorzien. Deelname bevestigen is niet verplicht maar organisatorisch wel handig. Dit kan per e-mail naar veiligsinpals@gmail.com of op het Facebook-event https://www.facebook.com/events/156876998559907/