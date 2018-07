Veertiger verongelukt bij klap op E17 OUDERCOMITÉ DE KLIMOP ROUWT OM TROUWE MEDEWERKER KRISTOF PIETERS RONNY DE COSTER

02 juli 2018

02u31 0 Sint-Gillis-Waas De 40-jarige Maxime Boussery uit Sint-Gillis-Waas is zondagochtend om het leven gekomen toen hij achterin op een vrachtwagen reed op de E17 in Kruishoutem. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Het oudercomité van basisschool De Klimop, waar de vader van twee jongen kinderen al jaren actief was, reageert met grote verslagenheid.

De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog altijd onduidelijk. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Die moet achterhalen in welke omstandigheden de crash is gebeurd. Het ongeval gebeurde rond 5 uur op de E17 ter hoogte van Kruishoutem. Maxime Boussery uit Sint-Gillis-Waas reed op de rechterrijstrook in de richting van Kortrijk toen hij net voor de parking van het wegrestaurant Carestel achteraan inreed op een vrachtwagen. De klap was bijzonder zwaar. De auto kwam helemaal onder de oplegger te zitten. Een team van de brandweer Kruishoutem moest de vrachtwagen zelfs opkrikken om bij het slachtoffer te geraken. De MUG-arts kon even later echter alleen maar het overlijden vaststellen van de chauffeur. De veertiger moet op slag dood zijn geweest.





Onderzoek moet onder meer uitwijzen of de truck al dan niet stil stond en of die verlicht was.





In Sint-Gillis-Waas wordt met grote verslagenheid gereageerd op de dood van Maxime Boussery. Hij was er een graag gezien figuur. Hij werkte al meer dan zes jaar bij Volvo Cars in Gent. Daarnaast was hij ook erg sportief en nam hij geregeld deel aan loopwedstrijden.





De jongste jaren was Maxime volgens vrienden echter helemaal gebeten door tango. Hij volgde lessen en ging geregeld naar tangosalons in heel het land. Daar wordt Maxime omschreven als een zeer talentvol en gepassioneerd danser.





Daarnaast bleef hij wel een heel actief en enthousiast medewerker van het oudercomité van de vrije basisschool De Klimop in Sint-Gillis-Waas.





Stond altijd klaar

"We zijn enorm aangegrepen door onverwachte slechte nieuws", verwoordt Koen Daniëls de gevoelens bij het oudercomité. "Maxime was al meer dan zes jaar actief bij ons comité. Hij was niet op elke vergadering aanwezig maar hij stond wel altijd klaar als er een helpende hand nodig was. Zijn zoon Alexander had er net zijn eerste jaar in het secundair opzitten maar dochter Hannah zat wel nog op de basisschool. Voor hen is dit natuurlijk verschrikkelijk."





Vrienden omschrijven Maxime als een levensgenieter. "Hij genoot van het leven maar deed dit wel met stijl en zijn kinderen kwamen altijd op de eerste plaats." Ook de collega's van het oudercomité hebben alleen maar lovende woorden. "Met Maxime erbij werd er altijd plezier gemaakt. Hij was één en al positivisme. We gaan hem dan ook enorm missen."