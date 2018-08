Vandalen vernielen verkeerssluis in Groenstraat GEMEENTE ONDERZOEKT ANDERE MANIER OM SLUIPVERKEER IN TE PERKEN KRISTOF PIETERS

29 augustus 2018

02u42 0 Sint-Gillis-Waas Vandalen hebben de verkeerssluis in de Groenstraat vernield. Ze werd pas dit voorjaar geïnstalleerd om het sluipverkeer te stoppen. Het gemeentebestuur heeft intussen klacht ingediend. Aan de plaatsing van de verkeerssluis ging heel wat heisa vooraf.

De gemeente Sint-Gillis-Waas krijgt het sluipverkeer in de Groenstraat op de grens met Belsele maar moeilijk aan banden gelegd. De voorbije jaren lag er een 'zandbak' waar gewone auto's zich in moesten vastrijden maar in realiteit reden alle soorten SUV's en terreinwagens er eveneens vlotjes door. Daarom werd in mei een nieuwe afsluiting geplaatst om sluipverkeer te bannen: een zogenaamde 'rolboom', een verplaatsbaar hekwerk. Alleen fietsers en bromfietsers kunnen er normaal gezien ongehinderd door. Personen die tijdens een bepaalde periode doorgang nodig hebben zoals landbouwers, moesten zich bij de gemeente melden want de rolboom kan enkel met een sleutel geopend worden.





Een lang leven is de verkeerssluis echter niet beschoren geweest want vandalen hebben de rolboom met bruut geweld omgeplooid zodat alle verkeer ongehinderd door kan rijden. "Ontoelaatbaar", reageert schepen voor openbare werken Harry De Wolf (CD&V) boos. "Het gemeentebestuur heeft dan ook klacht neergelegd. We hopen dat de dader gevat wordt en dat het onderzoek het motief zal achterhalen."





Omslachtig

Buurtbewoners hadden deze uitkomst al voorspeld. Op facebook zijn er al heel wat verhitte discussies gevoerd over de verkeerssluis. Oppositiepartij N-VA wil het systeem van de rolboom eerst evalueren voor ze te herstellen. "Het systeem met sleutels is bijzonder omslachtig", vinden Koen Daniëls en Hans Burm. "De rolboom bleef ook al herhaaldelijk gewoon open staan. Dit systeem mist dus zijn doel en is weggegooid geld. Een karterblok heeft het voordeel dat het effectief alle personenauto's tegenhoudt, maar je moet het wel zeer goed signaleren met led-lampjes en voorafgaande aanduidingen op de grond. Landbouwvoertuigen hebben met hun grote banden geen probleem met een karterblok. Een andere mogelijkheid is een dynamische poort met ANPR-camera. De kostprijs hiervan is bij aanvang hoger, maar herstellingskosten kunnen ook oplopen. Tot slot kan men ook gewoon de straat definitief afsluiten. Dan moet men 3,3 kilometer omrijden, wat 5 minuten in beslag neemt. Maar dit kan men best eerst grondig doorspreken met buurtbewoners en landbouwers."





Volgens het gemeentebestuur werd het alternatief van een karterblok onderzocht maar niet weerhouden. "Een karterblok is zeer gevaarlijk voor de talrijke fietsers die daar passeren, waaronder schoolgaande jeugd. Zo'n laag obstakel wordt vaak niet opgemerkt, zeker in het donker, met zware valpartijen tot gevolg. Een rolboom is veel zichtbaarder." Vzw De Raaklijn sluit zich hierbij aan. "In de Kouterstraat en Sinaaiwegel in Belsele staan twee slagbomen en daar werkt het systeem uitstekend."