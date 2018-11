Vandalen brengen reeks vuilnisbakken tot ontploffing Zwaar vuurwerk knalt heel centrum wakker Kristof Pieters

05 november 2018

15u39 22 Sint-Gillis-Waas Heel wat inwoners van Sint-Gillis-Waas zijn zondagnacht wakker geschrokken door een aantal zware knallen. De politie kreeg verschillende meldingen binnen en ook de brandweer rukte uit. Al snel bleek dat onbekenden een aantal vuilnisbakken tot ontploffing hadden gebracht. De politie onderzoekt de zaak, maar tast voorlopig nog in het duister. Onze krant vond maandag een lege verpakking terug van bijzonder gevaarlijk vuurwerk.

De knallen waren rond 1.30 uur te horen in de ruime omgeving van het centrum van Sint-Gillis-Waas. Sommige bewoners spreken over acht zware ontploffingen. Aanvankelijk werd gedacht aan een hagelkanon dat ontregeld was geraakt, maar fruittelers lieten al snel weten dat hun hagelkanonnen tussen oktober en april ontmanteld zijn en dat ook de flessen gas eruit verwijderd worden.

Al snel werd duidelijk wat er aan de hand was toen er bij de hulpdiensten verschillende meldingen binnenkwamen voor een ontploffing op de hoek van de Stationstraat en de Burg. G. van Landeghemstraat. De brandweer was als eerste ter plaatse en trof er de restanten aan van een opgeblazen vuilnisbak. “Er was geen brand en dus bleef onze interventie beperkt”, zegt Jan Van Mieghem, officier van de post Sint-Gillis-Waas. “We hebben gewacht tot de politie ter plaatse was en na onderzoek is alles opgeruimd. Het moet wel een zware knal geweest zijn, want het deksel van de vuilnisbak lag zo’n 40 meter verder.” De politie zocht naar sporen, maar zonder resultaat. Ook werd de omgeving nog uitgekamd op zoek naar de daders.

Illegaal knalvuurwerk

Onze krant had dan meer succes en vond maandag een lege verpakking van vuurwerk in de sportzone. Het gaat om de beruchte Cobra, illegaal knalvuurwerk dat door het Italiaanse bedrijf Di Blasio Elio wordt geproduceerd. In Nederland luidde de politie al de noodklok voor de Cobra. Die wordt omschreven als levensgevaarlijk en te vergelijken met een kleine handgranaat. De Cobra behoort tot vuurwerk van de categorie F4, de zwaarste categorie die veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik. De verkoop van de Cobra is illegaal, maar het is gemakkelijk te verkrijgen via verschillende vuurwerkfora. De Cobra’s kosten zo’n vijf euro per stuk. Het gaat om staven van zo’n vijftien centimeter gevuld met zogenaamd ‘flashkruit’, met daaraan een redelijk lange lont. In Nederland gebeurden er al enkele ernstige ongevallen mee.

In de sportzone werden zondagnacht een drietal vuilnisbakken opgeblazen. Ook parlementslid Koen Daniëls (N-VA), die vlakbij in de Houtvoortstraat woont, werd wakker door de knallen. “En aan de lichten in sommige huizen te zien op dat moment, waren er nog wel een pak meer mensen wakker geworden van de knallen.”

Andere buurtbewoners maken gewag van kleine lichtflitsen die gevolgd werden door een knal. Vermoedelijk gaat het om jongeren die zich met de fiets verplaatsten door het centrum. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat er ’s avonds laat luide knallen te horen zijn in de buurt van de sportzone. De politie is met een onderzoek gestart.