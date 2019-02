Vandalen bekladden reeks woningen en auto’s met verf Kristof Pieters

03 februari 2019

10u07 0 Sint-Gillis-Waas In de Dagsterrestraat en de Molenstraat in Sint-Gillis-Waas hebben vandalen in de nacht van vrijdag op zaterdag een reeks woningen en auto’s beklad met verf. Van de daders ontbreekt voorlopig nog elk spoor.

Het vandalisme werd zaterdagochtend vastgesteld. In de Dagsterrestraat werden een aantal gevels en één auto beklad met een spuitbus zwarte verf. “We hebben zelf niks opgemerkt”, zegt Nancy Jacobs, één van de slachtoffers. “We slapen langs de achterzijde van de woning omdat we daar minder last hebben van straatlawaai. Vooral in het weekend kan er wel eens wat rumoer zijn door de nabijheid van een grote feestzaal maar vandalisme hebben we hier nog nooit gehad.” De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en adviseerde de bewoners om eerst hun verzekering te contacteren vooraleer zelf aan de slag te gaan met reinigingsproducten. “Op glas gaat het nog wel lukken om de verf te verwijderen maar ook onze houten voordeur is beklad en een stuk van de gevel. Bij de buren zijn opzetvliegenramen bespoten met verf. De kans is klein dat ze die nog zelf proper gaan krijgen. Ook wij moeten nog afwachten of alles schoongemaakt kan worden. Indien niet, moet de hele gevel herschilderd worden en dan loopt het prijskaartje natuurlijk flink op. De verzekering dekt wel een deel van de kosten maar niet alles. Hopelijk worden de daders gevat en draaien ze zelf op voor de schade die ze veroorzaakt hebben.”

Ook in de aanpalende Molenstraat werd vandalisme vastgesteld. Daar werden vier auto’s beklad. Een bewoonster had rond middernacht twee jongeren opgemerkt die op straat rondhingen maar ze had niet gezien dat de twee een spuitbus verf bij zich hadden. “Dit verklaart wellicht dat het verfspoor plots ophoudt ter hoogte van de keukenwinkel op de hoek”, klinkt het. Wie iets verdacht heeft opgemerkt in de omgeving, wordt gevraagd dit te melden aan de politie van de zone Waasland-Noord.