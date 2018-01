Van huwelijk tot woestijn, Evi schiet onbevreesd plaatjes ENIGE LANDGENOTE IN FINALE WORLD PHOTOGRAPHIC CUP KRISTOF PIETERS

23 januari 2018

02u49 0 Sint-Gillis-Waas Evi Polak is als enige landgenote een van de tien finalisten van de World Photographic Cup (WPC). Met duizenden uit dertig landen waren ze om deze fel begeerde nominatie in de wacht te slepen. De geselecteerde foto toont een pilote die na een crash in de Morocco Desert Challenge 2017 in spoed geopereerd wordt door een Belgisch medisch team.

De World Photographic Cup werd vijf jaar geleden opgericht door beroepsorganisaties van zowel Europese als Amerikaanse fotografen. Het is zowat het wereldkampioenschap voor wie professioneel met fotografie bezig is. Evi Polak (42) heeft als enige landgenote de finale bereikt. Er waren duizenden inzendingen uit dertig verschillende landen. Na een eerste ronde bleven er nog 540 foto's over en daaruit werden tien finalisten geselecteerd die op 5 mei in Australië zullen meedingen naar goud. In de categorie 'reportage' doet Evi Polak een gooi naar een medaille met een bijzondere foto die genomen werd tijdens een woestijnrally.





Van bivak tot bivak

"Ik trek al vier jaar lang mee in het team van de Morocco Dessert Challenge", legt ze uit. "Mijn man werkt als verpleegkundige op een spoeddienst en maakt deel uit van het medisch team dat wordt ingezet tijdens deze rally. Op deze manier ben ik er ook ingerold. Mijn taak bestaat erin als fotografe het reilen en zeilen van de rally in beeld te brengen. Ik werk dus vooral achter de schermen en toon de logistieke karavaan die meereist van bivak tot bivak. De foto waarmee ik nu geselecteerd werd voor de World Photographic Cup werd vorig jaar genomen in een veldhospitaal. Een pilote moest na een crash in spoed geopereerd worden in primitieve omstandigheden door het Belgisch medisch team. Het waren niet alleen moeilijke omstandigheden voor de artsen, maar ook voor mij als fotografe want er was amper licht. Ik was wel in de wolken met het resultaat. De foto lijkt wel genomen in een oorlogsgebied. Aan het beeld werd niks gemanipuleerd. Ik heb enkel het contrast harder gemaakt, maar dat heeft meer te maken met mijn typische stijl. Met de pilote is trouwens alles goed gekomen," verzekert de fotografe.





Ultieme droom

Evi Polak is professioneel vooral bezig met huwelijksfotografie. "Maar ook daar kies ik resoluut voor een meer journalistieke stijl. Ik ben aangesloten bij de 'fearless photographers', een groep van 3000 huwelijksfotografen van over heel de wereld die niet bang zijn om de grenzen van de professionele trouwfotografie te verleggen. Maar mijn hart ligt vooral bij het reportagewerk dat ik maak tijdens het reizen. Ik heb altijd mijn fototoestel bij de hand. Met mijn beelden wil ik een verhaal vertellen."





En daarvoor krijgt ze ook heel wat erkenning. Twee maanden geleden viel Evi al in de prijzen met beelden van een stammengebied in Ethiopië en nu is er dus de nominatie voor de World Photographic Cup. "Ik hoop natuurlijk dat mijn deelname deuren zal openen. Een medaille is daarbij de ultieme droom, maar ik ben nu al enorm blij met de nominatie. Ze komt van collega-fotografen en dat is voor mij de ultieme erkenning."





