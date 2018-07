Uitslaande brand in landbouwschuur met stro 02 juli 2018

In de Botermelkstraat in Sint-Gillis-Waas heeft een brand gewoed in een landbouwschuur gevuld met stro. De bewoners hadden schrik dat het vuur zou overslaan op hun woning. Die staat slechts op enkele meters van de schuur. Bij een eerste bluspoging die ze zelf ondernomen, raakten de bewoners gewond. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De brand ging gepaard met een zware rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. De brandweer was snel ter plaatse maar de bluswerken verliepen niet erg makkelijk. Op de schuur lagen namelijk zonnepanelen, die onder spanning bleven staan. Dit bemoeilijkte de bluswerkzaamheden. Omdat er een vermoeden was dat de dakbedekking uit asbesthoudende platen bestond, moesten de brandweerlui ook beschermende maatregelen nemen. De schuur liep heel wat schade op maar de woning kon wel volledig gevrijwaard worden. (PKM)