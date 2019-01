Uitbraak van schurft in woonzorgcentrum De Kroon Honderdtal mensen krijgt preventieve behandeling Kristof Pieters

25 januari 2019

16u55 6 Sint-Gillis-Waas In het woonzorgcentrum De Kroon is schurft vastgesteld. Intussen zijn al vier bewoners besmet. De getroffen afdeling wordt in quarantaine geplaatst en zowel de bewoners als het personeel krijgt een preventieve behandeling.

Schurft of scabiës is een zeer besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door een klein spinachtig insect dat gangetjes graaft in de huid en jeuk kan veroorzaken over het hele lichaam. Vorig jaar was er ook al een uitbraak bij de woonzorgcentra De Regenboog in Zwijndrecht en Crayenhof in Burcht.

“Woensdag hebben we de eerste besmetting vastgesteld en donderdag waren er al vier gevallen”, zegt voorzitter Marita Meul (CD&V). “We hebben meteen de FOD Volksgezondheid op de hoogte gebracht en alle nodige maatregelen genomen.”

De bewoner waarbij als eerste de symptomen werden vastgesteld, had net een weekend buiten de instelling verbleven. Het gaat om een bewoner van Blok 3 op de bovenverdieping van de nieuwbouw. “Aanvankelijk werd gedacht aan eczeem en is dit ook zo behandeld. Scabiës of schurft komt immers niet zo vaak meer voor”, vervolgt Meul. “Er hangt natuurlijk nog altijd een negatieve sfeer rond schurft. Mensen associëren het nog vaak met onhygiënische situaties maar het kan iedereen overkomen. In dit geval was de besmetting trouwens buiten onze campus gebeurd. Zodra de juiste diagnose was gesteld hebben we de hele afdeling in isolatie geplaatst. Donderdag zaten we aan vier besmettingsgevallen. Er zijn voorlopig nog geen nieuwe patiënten bijgekomen van andere afdelingen maar er is een incubatieperiode van zes weken dus we kunnen enkel afwachten of we de besmetting kunnen beperken tot die ene vleugel. De bewoners mogen intussen geen contact meer hebben met elkaar. Alle activiteiten zijn opgeschort en ze krijgen hun maaltijd op de kamer. Er is een brief vertrokken naar de familie om hen op de hoogte te brengen. We vragen hen ook om het bezoek voorlopig zoveel mogelijk te beperken om nieuwe besmettingen te voorkomen. Intussen wordt alles gedesinfecteerd en wordt het beddengoed met een speciaal ontsmettingsproduct gewassen. Ook zijn er een honderdtal tubes met zalf besteld. Alle bewoners van de betrokken afdeling zullen daarmee preventief worden ingesmeerd. Ook het personeel op die afdeling krijgt zo’n behandeling. Het is wel zoeken naar zulke voorraad van deze tubes zalf. Uiteraard volgen ook de artsen en een dermatoloog de hele situatie op de voet.”

De directie van het woonzorgcentrum hoopt de schurftuitbraak snel onder controle te krijgen. In De Kroon verblijven 176 bejaarden over verschillende afdelingen. “We vragen ook familieleden van bewoners heel alert te zijn voor symptomen. Bij jeuk raadplegen ze best zo snel mogelijk een huisarts.”