Tweede editie van bierproeverij in De Route Kristof Pieters

04 december 2018

18u57 0 Sint-Gillis-Waas In GC De Route vindt komend weekend voor de tweede maal een proeverij plaats voor speciaal- en streekbieren. Er zullen achttien brouwerijen aanwezig zijn met in totaal een 90-tal verschillende bieren.

Wat begon als een ludiek idee tussen pot en pint onder enkele vrienden groeide in 2016 uit tot de eerste editie van de bierproeverij van speciaal - en streekbieren in Sint-Gillis-Waas. Met dit initiatief willen de organisatoren hun gemeente en het Waasland op de bierkaart plaatsen. Na het succes van de eerste editie kon een vervolg niet uitblijven. Dit keer zijn er 18 brouwerijen en een 90-tal bieren die men kan degusteren. De inkom is gratis. Aan de kassa koop je een uniek degustatieglas en jetons zodat je naar hartenlust kan proeven van een combinatie van bekende, minder gekende en nieuwe biertjes. Er is ook gelegenheid om iets te eten bij twee lokale foodtrucks. De muzikale omlijsting is in handen van Het lot, een lokale band uit deelgemeente Sint-Pauwels. De beurs gaat door op zaterdag 8 december van 13.30 tot 22 uur en op zondag 9 december van 13 tot 19 uur in GC De Route in Sint-Gillis-Waas. Voor een degustatieglas en twee jetons in voorverkoop betaal je 7 euro, aan de kassa 8 euro. Info: 03 229 02 06, bierproeverij.sgw@gmail.com.

Op de bierproeverij zal ook een minibus met chauffeur klaarstaan om bezoekers veilig thuis te brengen. Wil je hier gebruik van maken, stuur dan een mailtje naar hdrmotorhomes@gmail.com. Ook telefonisch te bereiken op 0473/98 58 34 of 0491/55 22 47.