Tweede dagen op rij inbrekers in auto 18 juli 2018

Dieven hebben twee dagen na elkaar ingebroken in een geparkeerde wagen in de Pannekeetstraat in Sint-Gillis-Waas. Bij de eerste inbraak in de nacht van zondag op maandag werd de autoradio, gps en startbooster gestolen. In de nacht van maandag op dinsdag werd er opnieuw ingebroken in dezelfde wagen. Deze keer gingen ze aan de haal met een slijpmachine en een autokrik. (PKM)