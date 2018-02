Twee zwaargewonden bij frontale klap 05 februari 2018

In de Klingedijkstraat in Sint-Gillis-Waas zijn vrijdagavond rond 21.30 uur twee bestuurders zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding. Een minderjarige jongeman die als passagier in één van de wagens zat, raakte lichtgewond. Een Peugeot 306 die uit de richting van De Klinge kwam, ging met hoge snelheid uit de bocht. De Peugeot knalde frontaal op een Opel Antara die uit de tegenovergestelde richting kwam. De klap was zeer hevig. Beide bestuurders zaten gekneld en moesten door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. Er kwamen twee MUG-teams en drie ziekenwagens ter plaatse om de slachtoffers ter plaatse de eerste zorgen toe te dienen. Eén van de bestuurders is er erg aan toe. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen. De Klingedijkstraat was hierdoor tot 1 uur 's nachts in beide richtingen dicht. (PKM)