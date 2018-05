Twee kandidaten voor ontwikkeling Sint-Helenasite 17 mei 2018

Twee teams van projectontwikkelaars, architecten en aannemers hebben zich kandidaat gesteld voor een nieuwe bestemming voor het Sint-Helenacomplex. Beide zijn bereid twee miljoen euro op te hoesten voor het voormalige ziekenhuis. Het complex mag gesloopt worden maar wie de historische gevel weet te behouden, krijgt wel een streepje voor. In totaal worden er 100 punten verdeeld over verschillende criteria. De gemeenteraad legde nu de gunningscriteria vast en ten laatste in september worden de offertes van de twee teams verwacht. Een selectiecommissie zal daarna een kandidaat selecteren. De Sint-Helenasite is ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en woningbouw. De ontwikkelaar zal ook het park aan de voorzijde moeten herinrichten met behoud van de grot en de vijver. (PKM)