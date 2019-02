Twee gewonden bij spectaculaire crash op Reinakkerweg JVS/PKM

17 februari 2019

13u52 0 Sint-Gillis-Waas Op de Reinakkerweg, de parallelweg van de E34 in Sint-Gillis-Waas, gebeurde zaterdagnamiddag een zwaar ongeval.

Ter hoogte van de kringwinkel Den Azalee belandde een personenwagen tegen een verlichtingspaal. Vervolgens vloog de wagen over de diepe gracht, sloeg over kop en kwam uiteindelijk tegen de omheining van de parking van de kringwinkel tot stilstand. Als bij wonder konden beide inzittenden op eigen kracht uit de verhakkelde wagen kruipen. Ze liepen wel verwondingen op. De man die de wagen bestuurde, verklaarde dat hij plots moest uitwijken voor een ander voertuig dat komende uit Kluizenmeersen de Reinakkerweg wilde inrijden. Bij dat uitwijkmanoeuvre ging het grondig mis. Beide inzittenden werden naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De wagen was rijp voor de schroothoop. Een auto die op de parking stond, liep lichte schade op.