Twaalf emmers Romeinse assen gestolen BIZARRE DIEFSTAL OP ARCHEOLOGISCHE SITE VAN ERFPUNT KRISTOF PIETERS

14 juli 2018

02u32 0 Sint-Gillis-Waas Een inbraak in een werfcontainer van Erfpunt Waasland kan men wellicht catalogeren onder meest vreemde diefstal ooit. De daders gingen namelijk aan de haal met twaalf emmers gevuld met crematieresten uit een Romeins graf.

De diefstal werd gisterenochtend vastgesteld op een grote archeologische site in de omgeving van Sint-Gillis-Waas. De precieze locatie wordt op vraag van Erfpunt Waasland niet bekend gemaakt uit schrik dat het nog meer schattenjagers zou aantrekken. "Iets wat we in het verleden al vaker hebben meegemaakt", zegt woordvoerder Stefan Van Thuyne. "Ze komen dan met metaaldetectoren onze site plunderen. We hebben jammer genoeg niet de middelen om archeologische sites, zeker niet zo'n grote als hier, voldoende af te sluiten en te bewaken."





Grafroof

In dit geval kan men echter ook spreken van 'grafroof'. De diefstal werd gisterenochtend vastgesteld toen archeologen opnieuw aan de slag wilden gaan. "Ze hebben eerst een rolluik geforceerd van het raam maar omdat ze via die weg niet binnen zijn geraakt, werd de deur opengebroken. Vervolgens hebben ze de sleutel genomen van de container waar het materiaal ligt opgeborgen. Daar stonden twaalf emmers die gevuld waren met crematieresten. Ze waren gevuld met de inhoud van een Romeins graf dat we hadden blootgelegd. De bedoeling was de restanten over te brengen naar ons labo waar ze vervolgens gezeefd zouden worden."





Precies dateren

Volgens Van Thuyne is de buit voor amateurs vrij waardeloos. "Aangezien het om crematieresten gaat is alles sowieso verbrand, verschroeid of verkoold. Voor ons is de onderzoekswaarde echter groot. Romeinen werden immers vaak begraven met mantelspelden, munten of aardewerk. Aan de hand van het houtskool kunnen we het graf ook precies dateren. En mogelijk waren er misschien zelfs nog restanten van botten zodat we meer te weten konden komen over de persoon die er begraven lag."





Volgens de archeologen op de site gaat het niet om professionele plunderaars die uit waren op waardevolle artefacten. "Ze hebben weliswaar wel enkele stukken uit de prehistorie meegenomen maar als we de rest van het lijstje bekijken, is het duidelijk dat het om amateurs gaat. Ze namen een hele karrenvracht aan materiaal mee zoals zeilen, opbergboxen tot zelfs muggenspray toe. Het meest waardevolle item was een digitale camera die we jammer genoeg hadden laten liggen. We denken dan ook dat het de dieven te doen was om de emmers en niet om de inhoud. Het is voor ons hoogst frustrerend en bijzonder ontmoedigend. De kans is immers groot dat de restanten van deze Romein ergens in een berm zijn uitgekipt.





Wie iets opvallend heeft gezien, mag ons dan ook altijd contacteren."