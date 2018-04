Tulpenvelden brengen kleur in polder 26 april 2018

Amateurfotografen kunnen weer hun hartje ophalen, want de polders tussen De Klinge en Meerdonk zijn opnieuw één grote kleurenpracht. Het zijn Nederlandse boeren die er velden voor één jaar huren om er tulpenbollen te kweken. De enorme bloemenvelden zorgen voor heel wat kleur in het landschap. De bloemen blijven staan tot ze uitgebloeid zijn, want het is de kwekers enkel te doen om de bollen. De keuze voor deze polder heeft te maken met de aanwezigheid van de Kieldrechtse Watergang die de Grote Geul verbindt met het krekengebied van Saleghem. De teelt van tulpen vraagt namelijk veel water. (PKM)