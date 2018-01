Tuincentrum sluit deuren na 40 jaar MARCEL VAN EYNDE EN ANITA DE NOCKER GAAN MET PENSIOEN KRISTOF PIETERS

Foto Kristof Pieters Marcel en Anita aan het werk in hun tuincentrum. Sint-Gillis-Waas Het nieuwe jaar is voor het tuincentrum Aveve van Marcel Van Eynde en Anita De Nocker tegelijk een eindpunt. Na meer dan 40 jaar sluiten ze namelijk de deuren. Een overnemer komt er niet, want Aveve wil het aantal filialen inkrimpen. Marcel leverde generaties lang veevoeder en meststoffen bij landbouwers en zag kinderen de zaak van hun ouders overnemen. Anita was dan weer het gezicht van het tuincentrum.

Marcel Van Eynde mag dit jaar 65 kaarsjes uitblazen en dus is het tijd om samen met echtgenote Anita te genieten van een verdiend pensioen. Hiermee valt echter ook het doek over het Aveve Tuincentrum in de Blokstraat. "We sluiten de deuren met spijt in het hart. Het filiaal mag jammer genoeg niet overgenomen worden", vertelt het koppel. "We kregen te horen dat onze zaak niet meer past in de 'strategische visie' van Aveve en dus moeten klanten uitwijken naar een filiaal in de omliggende buurgemeenten. Het is ook jammer voor Sint-Gillis-Waas, want er verdwijnt op deze manier weer een winkel."





Marcel nam het filiaal van het toenmalige Boerenbond over van Jozef Meersschaert. "We waren eerst gevestigd aan de Stationstraat. In 1984 zijn we naar de Blokstraat verhuisd en hebben we deze winkel geopend."





Veel zien veranderen

Het was vooral Anita die klanten in het tuincentrum achter de toonbank zagen staan. Marcel reed namelijk rond met veevoeder en meststoffen en ging bij landbouwers aan huis leveren. "Bij sommige boeren kwam ik wel 25 keer per jaar over de vloer", vertelt Marcel. "Zo ontstaat er natuurlijk wel een hechte band. Ik heb hele generaties zien passeren. Kinderen van 40 jaar geleden hebben intussen vaak het landbouwbedrijf al overgenomen van de ouders. Ik heb ook veel zien veranderen in de landbouw zelf. In mijn beginjaren hadden boeren een spade of schop in de hand als je passeerde maar vandaag zitten ze even vaak achter hun computer. Ook zelf heb ik continu moeten bijscholen. Ook op vlak van bemesting en veevoeder is er in de voorbije decennia ontzettend veel veranderd. Verder zag ik vooral het aantal landbouwers elk jaar dalen. Niet dat ik zelf daardoor minder werk had. Er is vooral een schaalvergroting gebeurd. Je ziet steeds minder kleine boerderijen. Vandaag zijn het allemaal grote bedrijven maar dat brengt ook meer stress voor de betrokken landbouwers met zich mee."





Nieuw hoofdstuk

Anita is met haar 58 lentes een stuk jonger dan Marcel maar ook voor haar komt er een einde als uitbaatster van het tuincentrum. "Ik ga vooral het sociaal contact missen", geeft ze toe. "Anderzijds willen we ook wat meer genieten van het leven. We hebben altijd hard gewerkt. Voor ons breekt nu een heel nieuw hoofdstuk aan. Niet alleen onze zaak staat te koop maar ook de aanpalende woning. We hebben in de buurt gebouwd en gaan binnenkort verhuizen. Op het verlanglijstje staat meer op vakantie gaan en meer tijd doorbrengen met de vijf kleinkinderen."





Het afscheid van het tuincentrum heeft voor Marcel echter een bitter kantje. "Het was mijn levenswerk en ik had de fakkel graag doorgegeven", geeft hij toe. "Op deze manier stoppen is niet plezant. Ik voel met toch wel enigszins bedrogen. Het is niet leuk de stekker te moeten uittrekken als je zo'n bloeiende zaak hebt kunnen opbouwen. Helemaal niks meer doen, kan ik echter ook niet. Daarom zal ik wel nog een paar jaar een beperkte ronde houden met veevoeder en meststoffen maar dan enkel bij Nederlandse boeren. Dan is het afscheid toch iets minder bruusk", lacht hij.