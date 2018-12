Trio staat 24 uur lang achter de draaitafel tijdens ‘Sinpals for Life’ Gin ‘Wase Wolf’ gelanceerd als streekproduct Kristof Pieters

15u51 1 Sint-Gillis-Waas Zeven jaar nadat ze zich lieten opsluiten in een eigen glazen huis organiseren Stijn Lazeure, Christof Van Damme en Paul Syx een tweede editie van Sinpals for Life. Non-stop zullen ze op het Kerkplein in Sint-Pauwels verzoeknummers draaien voor het goede doel. Wie het wat fris krijgt, kan zich verwarmen aan de gin ‘Wase Wolf’ die de drie vrienden hebben samengesteld.

De eerste editie van Sinpals for life vond in 2011 plaats maar er zijn dit keer heel wat verschillen. “We laten ons nu niet meer opsluiten in een eigen glazen huis”, lacht Stijn. “Dat was logistiek toch een hele operatie. Nu kiezen we voor een podium op het Kerkplein van Sint-Pauwels met daarvoor een grote luifel waar het publiek kan schuilen. Er is ook nog een kleinere tent waar we allerlei randanimatie op poten zetten, onder meer voor kinderen. Een ander wezenlijk verschil is dat we nu geen geld inzamelen voor een algemeen goed doel maar wel voor twee plaatselijke verenigingen; de vzw Bijs en de vzw Vesta, twee instellingen in Belsele waar kinderen en volwassenen met een beperking verblijven. Het zijn twee lokale organisaties die ons respect verdienen en waarvan we weten dat ze onze steun kunnen gebruiken en onze inzamelactie zullen aanwenden voor mooie initiatieven.”

Sinpals for Life wordt afgetrapt op zaterdagmiddag 14 uur en de drie vrienden gaan door tot zondagmiddag 14 uur. Er worden non-stop verzoeknummers afgespeeld in ruil voor een vrije bijdrage. Daarnaast zullen er optredens zijn en nog een aantal randactiviteiten zoals een aperitiefconcert in de kerk en een winterhappening van het Feestcomité op de Dries.

“Maar we hebben nog een extraatje”, vertelt het drietal. “We hadden het idee om er ook een verkoop van een bepaald streekproduct aan te koppelen om wat geld in te zamelen. We hebben een stokerij gezocht die voor ons een gin wilde maken. Met enkele vrienden zijn we op een avond naar Sterkstokers in Hoogstraten geweest en hebben samen - na wat uitleg en experimenteren - onze eigen gin samengesteld. We hebben deze gedoopt tot ‘Wase Wolf’ omdat we in Sint-Pauwels wonen en een link wilden maken naar de mysterieuze waaslandwolf van destijds. Het is ook een krachtige naam die naar de smaak refereert en een mooie alliteratie. We hebben al heel veel complimenten gekregen, niet in het minst voor de fraaie fles. De eerste drie exemplaren zijn geveild en hebben al duizend euro in het laatje gebracht. De interesse is zo groot dat we niet toekomen met de eerste lading van bijna tweehonderd flessen en er al een volgende op komst is. Bedoeling is nu om ook na de warmste week deze gin als streekproduct te blijven verkopen. Maar de opbrengst zal wel altijd naar een goed doel blijven gaan. We moeten er zelf niks mee verdienen.”

