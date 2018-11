Toneelgroep Clapdorp speelt ‘Een meid uit de duizend’ Kristof Pieters

23 november 2018

17u10 0

Toneelgezelschap Clapdorp uit Sint-Pauwels speelt de komende weekends de voorstelling ‘Een meid uit de duizend’, een komedie van Frie Viccy en Nester Kempens. Het stuk draait rond Betty en Stef die bijna tien jaar getrouwd zijn. Zij bouwt een carrière uit in de modewereld en hij is verzekeringsagent. In de weinige tijd die ze samen doorbrengen wordt er meestal gekibbeld. Tot de dag dat Stef iets vreemds ontdekt in de handtas van Betty. Zijn eerste vermoeden is dat zij een minnaar heeft. Stef gaat stiekem op onderzoek uit. Opvoeringen vinden plaats in “de Zoal” in het Parochiecentrum aan Clapdorp in Sint-Pauwels. De regie is in handen van Patrick Verbuyst. Er zijn voorstellingen op 23, 24 en 30 november om 20 uur, zaterdag 1 december om 20 uur en op zondag 2 december om 14.30 uur. Kaarten kan men bestellen via de website https://www.toneelgroepclapdorp.be of via leon.meul@telenet.be