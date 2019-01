Toelage vervangt gratis huisvuilzakken Kristof Pieters

20 januari 2019

13u36 0 Sint-Gillis-Waas De voorbije jaren gaf de gemeente gratis huisvuilzakken aan inwoners die door een bepaald medisch probleem ongewild meer restafval produceren. Omdat vanaf 1 juli 2019 de grijze huisvuilzak verdwijnt, komt er nu een financiële tegemoetkoming in de plaats.

De gratis huisvuilzakken worden al jaren verstrekt aan mensen met onder meer incontinentie, die een stoma hebben, sondevoeding krijgen of buikvliesspoelingen of nierdialyse moeten ondergaan. Naast de medische kosten worden zij ook met hogere kosten voor de aankoop van huisvuilzakken geconfronteerd. Dit jaar verdwijnt echter de grijze huisvuilzak en komt de slimme huisvuilcontainer in de plaats.

De gemeente zal, in overleg met afvalintercommunale MIWA, een vorm van financiële tegemoetkoming uitwerken bij het invoeren van het nieuwe systeem. Dit betekent dat inwoners niet meer terechtkunnen bij het Welzijnshuis om gratis huisvuilzakken af te halen. Alle rechthebbende inwoners kregen hierover al een brief. De precieze tegemoetkoming zal nog verder worden uitgewerkt.