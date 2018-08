The Musketeers bouwen grootste brouwerij in regio GOED VOOR 3,2 MILJOEN GLAZEN TROUBADOUR PER JAAR KRISTOF PIETERS

23 augustus 2018

02u46 0 Sint-Gillis-Waas The Musketeers hebben gisteren het startsein gegeven van de bouw van de nieuwe brouwerij aan de Reepstraat. Dit gebeurde niet met een eerste steen, maar wel met een eerste pijler van een paar ton. De aannemer zal namelijk vaart moeten zetten met de werken. In maart volgend jaar moet de eerste lading Troubadour al uit de brouwketels stromen.

Brouwerij The Musketeers werd opgericht in 2000 door enkele afstuderende brouwingenieurs. Bier brouwen was de hobby en passie van de vier kameraden waarvan Stefaan Soetemans en Kristof De Roo nu nog overblijven. The Musketeers is vooral bekend van de Troubadour-bieren. De helft van de productie is voor de export naar vijftien landen wereldwijd. "We brouwen momenteel 8.000 hectoliter per jaar, goed voor 3,2 miljoen glazen Troubadour", zegt mede-zaakvoerder Stefaan Soetemans. "Vandaag wordt er nog altijd gebrouwen in de Proefbrouwerij in Lochristi. Daar is het plafond meer dan bereikt. Daarom zijn we al enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie om onze speciaalbieren te brouwen. We zochten een plek met een verleden en vielen uiteindelijk op deze oude steenbakkerij in de Reepstraat."





8 miljoen euro

Met steun van de Vlaamse overheid wordt nu 8 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe brouwerij. "Net als bij onze bieren wordt de lat hoog gelegd", benadrukt Soetemans. "Onze brouwzaal is van een vermaard Duits bedrijf. Het is ook een duurzaam gebouw met zonnecellen in het glas. Het bier brouwen zal met 30 procent minder energie gebeuren."





Eénmaal actief zullen The Musketeers per 'batch' vijftig hectoliter kunnen brouwen, omgerekend zo'n 20.000 glazen. Dit maakt het meteen de grootste onafhankelijke brouwerij van het Waasland. "Een volautomatische afvulmachine vult vervolgens zo'n 6.000 flessen per uur", vervolgt Soetemans. "Binnen de drie jaar willen we het volume verdubbelen en 15.000 liter bier per jaar produceren. Onze brouwerij is echter op de groei gebouwd. Indien nodig, kunnen we het volume later nog verder opdrijven. We zijn namelijk erg ambitieus. We hebben ons de voorbije jaren nog ingehouden omdat we nog geen eigen brouwinstallatie hadden, maar nu willen we voluit gaan en de wereldmarkt, inclusief Azië, veroveren."





Toeristische trekpleister

De brouwerij moet ook een toeristische trekpleister worden. De oude steenbakkerij zal hiervoor worden omgebouwd tot een horecazaak, waar toeristen speciaalbieren kunnen degusteren. "We werken ook volop aan fiets- en wandelroutes en weekendarrangementen", verklapt Soetemans al. "We hopen jaarlijks 25.0000 bezoekers over de brouwvloer te krijgen." Bij de opening zullen er alvast tien extra personeelsleden aan de slag gaan, maar The Musketeers verwachten dat dit snel een veelvoud zal zijn. In maart of april volgend jaar zal de brouwerij de deuren openen.