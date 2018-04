Tempus De Route stelt programma nieuw seizoen voor 25 april 2018

Vandaag maakt vzw Tempus De Route het programma voor het seizoen 2018-2019 bekend. De organisatie geeft tekst en uitleg bij het programma om 20 uur. De toegang is gratis en er hoeft niet gereserveerd te worden. Vanaf dan zal de programmabrochure beschikbaar zijn en start de abonnementenverkoop. Op zaterdag 2 juni start de losse ticketverkoop. Het infokantoor van GC De Route opent speciaal de deuren tussen 14 en 16 uur. Vóór deze datum kunnen er geen reservaties gemaakt worden voor losse tickets. Vanaf maandag 4 juni kan reserveren ook telefonisch of via e-mail. Meer info: 03 229 02 00 of deroute@sint-gillis-waas.be (PKM)