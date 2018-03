Tegen verlichtingspaal na uitwijkmanoeuvre 15 maart 2018

Een bestuurder is dinsdagavond iets na 23 uur de controle over het stuur verloren in de Aststraat in Sint-Gillis-Waas.





Hij reed met zijn Volkswagen Polo richting Kemzeke toen hij naar eigen zeggen voor een haas of konijn moest uitwijken. De wagen belandde tegen een betonnen verlichtingspaal, die brak en omviel. Een elektriciteitsdraad knakte eveneens. De man bleef ongedeerd. De wagen raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De straat was een tijd afgesloten. (PKM)