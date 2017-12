Stuw na half jaar wachten afgewerkt 02u56 2 Foto PKM Schepen Chantal Vergauwen test de nieuwe loopbrug uit van de stuw die nu eindelijk ook gebruikt kan worden.

De provincie heeft woord gehouden en de stuw aan de Watergang der Hoge Landen in Sint-Gillis-Waas na een half jaar wachten toch nog voor het jaareinde laten afwerken. Recent klonk er heel wat kritiek omdat het waterpeil op heel wat plaatsen in de gemeente alarmerend hoog was door het vele smeltwater. De stuw, die nog voor de zomer werd gebouwd op deze belangrijke watergang tussen Stekene en Sint-Gillis-Waas, kon nog altijd niet gebruikt worden omdat er nog geen loopbrug werd geplaatst. Intussen is dat wel gebeurd. Een zwengel om de klep omhoog en omlaag te laten, ontbreekt nog maar dat is een bewuste keuze. Die bewaart men liever apart om misbruik te voorkomen. De stuw kwam er na de zware overstromingen van 2016 die verschillende straten dagenlang blank zette. "We zijn dan ook heel tevreden met deze realisatie", reageert schepen van Waterbeleid Chantal Vergauwen (CD&V). "Deze knijpconstructrie biedt ons de mogelijkheid heel wat water te stokkeren voor de bewoonde gebieden, zodat het bij hoog water vertraagt kan aflopen. Dit is bovendien nog maar een eerste project. Er zullen er vast nog volgen, na de evaluatie in januari van de modeleringsstudie van de provincie." (PKM)