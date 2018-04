Stuk grasland gaat in vlammen op 20 april 2018

02u34 0 Sint-Gillis-Waas In de Klinkedijkstraat ontstond gisterenmiddag omstreeks 14 uur om ongekende reden brand op een stuk grasland achter een aantal woningen.

Enkele tientallen vierkante meters gras en riet in de Klinkedijkstraat in De Klinge gingen gisterenmiddag rond 14 uur om ongekende reden in vlammen op.





De brandweer kwam ter plaatse om te blussen en had het vuur snel onder controle.





De woningen die vlakbij het stuk grasland gelegen waren, konden gevrijwaard worden en liepen dus geen schade op. (PKM)