Straatlampen blijven soms maanden defect NETBEHEERDER EANDIS BELOOFT BETER TE COMMUNICEREN KRISTOF PIETERS

17 februari 2018

02u54 0 Sint-Gillis-Waas Netbeheerder Eandis gaat beter communiceren naar burgers die defecte straatverlichting signaleren. Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls testte eigenhandig een applicatie uit om defecte verlichting te melden. De voorbije maanden trok hij heel de gemeente rond en signaleerde hij 112 defecte straatlampen. In enkele gevallen sleepte de herstelling echter maanden aan.

Via de applicatie op de website van Eandis - www.straatlampen.be - kan elke burger defecte straatverlichting melden. Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) maakt persoonlijk vaak gebruik van dit instrument. "Want goed werkende straatverlichting is enorm belangrijk voor de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel in een straat of buurt", legt hij uit.





"Ik roep burgers dan ook vaak op deze website te gebruiken. Ik heb de afgelopen jaren al heel wat meldingen gedaan en de afgelopen maanden gaf ik in mijn eigen gemeente Sint-Gillis-Waas zelfs een honderdtal defecte straatlampen door. 112 om precies te zijn en er komen er elke week nog bij. Daarbij vinkte ik telkens een vakje aan dat Eandis mij op de hoogte moest houden van de herstelling. Als enkel de lamp stuk is, engageert Eandis om deze te herstellen binnen de 14 dagen na de melding. Het viel me echter op dat sommige defecte lampen niet binnen de 14 dagen waren hersteld zoals beloofd. Het duurde soms meerdere maanden. Dat was onder meer het geval in de Okkevoordestraat in Sint-Gillis-Waas, waarbij ik het gissen had naar de oorzaak van die vertraging. Ik wist niet of mijn melding goed was doorgekomen of Eandis deze lamp vergeten was. Het kon ook zijn dat de herstelling meer omvatte dan enkel het vervangen van de lamp. Zonder feedback heeft een burger daar echter het raden naar", gaat Daniëls verder.





Betere opvolging

In het parlement uitte Daniëls zijn ongenoegen over het gebrek aan communicatie bij Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). De minister liet weten dat Eandis werk gaat maken van een betere opvolging en communicatie. De netbeheerder zal via de applicatie informeren als lampen niet binnen de 14 dagen kunnen worden hersteld. In de provincie Oost-Vlaanderen werden vorig jaar meer dan 20.000 defecten gemeld, dat is minder dan de jaren voordien (21.800 in 2016 en 26.200 in 2015), maar wel bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014, toen er slechts 11.738 meldingen werden geregistreerd.





Het aantal gevallen waarin de herstelling meer dan 14 dagen duurt door een foutoorzaak aan het verlichtingstoestel stijgt wel jaarlijks. In 2014 ging het om 2,4 procent van de meldingen, in 2017 liep dit op tot 5,7 procent.





Ledverlichting

Daniëls pleit er daarom voor om zoveel mogelijk over te schakelen op ledverlichting. "Met ledverlichting is de kans op een defect lager, dus hoe meer gemeenten hierin investeren hoe minder defecte lampen er zullen zijn", legt hij uit. "Bijkomend is er nog het voordeel dat ze minder energie verbruiken. Ledverlichting laat zelfs toe om lampen meer te dimmen. Mijn collega's in het Vlaams parlement hebben hierover een conceptnota ingediend, waardoor we hopelijk de energiekost voor de gemeenten kunnen terugdringen", laat Daniëls nog weten.