Stormwind en regenweer zorgen voor schade 02u41 0

Op de laatste dag van het jaar heeft stormweer op verschillende plaatsen voor schade gezorgd. In de Zandstraat in Waasmunster kwam een boom over de weg terecht. Ook in de Korte Heesdonkstraat werd een boom geveld door een rukwind. Die kwam terecht op bovengrondse elektriciteitskabels. Even werd er gevreesd dat enkele huizen zonder elektriciteit zaten op deze oudejaarsdag. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn. De brandweer van Waasmunster kwam ter plaatse om de boom te verzagen en weg te halen. In Sint-Gillis-Waas werd op oudejaarsdag dan weer het waterpeil angstvallig in de gaten gehouden. Dat was na de zware regenval alarmerend hoog maar bereikte nergens een kritiek punt. "Tegen het begin van de avond was er een mogelijke dreiging dat waterlopen buiten hun oevers zouden treden maar gelukkig is het tijdig gestopt met regenen", zegt schepen van Waterbeleid Chantal Vergauwen (CD&V). "We hebben wel met onze mensen een preventieve rondgang gehouden op het grondgebied om alles op de voet te volgen." (PKM)