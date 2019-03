Storm houdt Prins Heiko van praalwagen, ... die dan maar plaats neemt op brandweerwagen Geen stoet, maar Minikielen bouwen toch feestje Kristof Pieters

11 maart 2019

17u30 0 Sint-Gillis-Waas In het woonzorgcentrum De Kroon hebben de Minikielen maandag alsnog een carnavalsfeestje gehouden. De stoet moest zondag afgelast worden door de storm. Prins Heiko, vrijwilliger bij de brandweer, stond niet op een praalwagen maar wel tien uur lang op een brandweerwagen.

Met een polonaise in het rusthuis hebben de Minikielen maandag het carnaval in Sint-Gillis-Waas afgesloten. Het was een bewogen weekend voor de carnavalsvereniging want de stoet moest zondag op het laatste moment worden afgeblazen. “Een beslissing die we hebben genomen met pijn in het hart maar het was wel de enige juiste beslissing”, zegt voorzitter Romain Meersschaert. “Iedereen toont begrip. Het zou onverantwoord geweest zijn om bij zo’n weer op straat te komen. Met de groepen hebben we een overeenkomst afgesloten waarmee iedereen tevreden was. Er is afgesproken dat zij volgend jaar voorrang krijgen als we beginnen boeken voor de volgende stoet. Die wordt misschien wel een maatje groter. We vieren dan immers de 44ste stoet en in carnavalsmiddens is dat een jubileum.”

Het was de allereerste keer dat de Minikielen niet konden uitrijden tijdens carnaval. “Eén keer hebben we het traject moeten inkorten maar een afgelasting hadden we nog nooit gehad”, vervolgt Meersschaert. “Gelukkig hebben we op vrijdag wel nog een verlichte avondstoet kunnen houden. De sfeer was zondag natuurlijk erg bedrukt maar we gaan nu ook niet te lang treuren.”

Ik had me dit weekend natuurlijk wel anders voorgesteld. Ik mocht mijn speciaal gemaakt kostuum meteen inwisselen voor mijn brandweeruniform Prins Heiko

Dat vindt ook prins Heiko De Smedt. Hij stond zondag niet op een praalwagen maar zat wel van 13 tot 23 uur in een brandweerwagen om andere mensen te helpen bij het opruimen van stormschade. “Ik had me dit weekend natuurlijk wel anders voorgesteld”, lacht Heiko. “Voor carnaval had ik me speciaal een mooi kostuum laten maken maar ik mocht het meteen terug uittrekken om mijn brandweeruniform aan te trekken. Ik ben sinds 2011 vrijwilliger bij de brandweer van de post Sint-Gillis-Waas. Als de plicht roept, moet alles wijken, ook carnaval. Ik ben in de late uurtjes nog wel even gaan meevieren in de cafés in het dorp.”

Heiko wil volgend jaar opnieuw zijn kans wagen als prins. “Ik wil immers toch wel één keer met die scepter zwaaien in het dorp”, knipoogt hij.